〔东京汇市〕澳元触及两周低位,澳洲疲软通胀数据为降息扫清障碍

* 欧元持平,交易商静候荷兰标债

* 日圆延续涨势,市场避开风险资产

路透东京4月24日电---澳元周二触及两周低点,因此前公布的通胀数据偏低,支持了澳洲央行或将大幅降息的预期.欧元在荷兰债券标售前走势低迷.

澳洲上季通胀程度远低于预期,而关键的基础通胀指标创下逾10年来的最小涨幅,从而为下周央行降息扫清了障碍,且暗示还可能有多次降息.[ID:nSB1506312]