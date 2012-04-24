〔中国债市〕人民币利率互换持稳,未来预期不明机构难放手交投

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海4月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周二波动不大,因目前资金市场七天回购利率起伏有限,且市场对未来经济走势及货币政策预期尚不明朗,交投兴趣受抑.
银行间资金市场主要质押式回购CNREPO=CFXS利率小跌,其中隔夜品种加权利率跌幅逾10个基点(bp),七天期小降约5个bp.
北京一银行交易员认为,今日IRS总体波动有限.虽然市场对降准仍有预期,但"还不知什么时候能实现,市场心态也比较矛盾,只能说暂时处于一种平衡."
以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):
三个月 一年 三年 五年 七年
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周二 3.3720/3.4800 3.1575/3.2558 3.2133/3.3100 3.3500/3.4500 3.3550/3.6600
周一 3.3600/3.4657 3.1850/3.2767 3.2300/3.3267 3.3867/3.4833 3.4000/3.6683
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变动 +0.0120/+0.0143 -0.0275/-0.0209 -0.0167/-0.0167 -0.0367/-0.0333 -0.0450/-0.0083
注: 以上数据均为按季度计算报价
利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.
中国外汇交易中心统计数据显示,2012年3月人民币IRS成交的名义本金总额为1,903.43亿元人民币,较2月的2,033.5亿元稍减.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 曾祥进
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