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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 14:12 BJT

〔表格〕瑞士3月贸易收支为顺差16.88亿瑞郎

路透苏黎世4月24日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士3月贸易收支为顺差16.88亿瑞郎,2月修正后为顺差26.11亿瑞郎.

具体数据如下(单位以百万瑞郎计):

2012年3月 2012年2月 2011年3月

进口 15,805 14,131 17,187

出口 17,493 16,742 18,088

顺差 1,688 2,611 901

注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.

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--编译 李爽;审校 蔡美珍

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