〔表格〕瑞士3月贸易收支为顺差16.88亿瑞郎

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透苏黎世4月24日电---瑞士联邦海关办公室周二公布,瑞士3月贸易收支为顺差16.88亿瑞郎,2月修正后为顺差26.11亿瑞郎.
具体数据如下(单位以百万瑞郎计):
2012年3月 2012年2月 2011年3月
进口 15,805 14,131 17,187
出口 17,493 16,742 18,088
顺差 1,688 2,611 901
注:上述数字不包括贵金属与宝石、工艺品以及古董.
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--编译 李爽;审校 蔡美珍
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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