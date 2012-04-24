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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 14:33 BJT

〔韩股业绩〕LG显示器连续第六季亏损,受累于电视面板需求疲软

路透首尔4月24日电---韩国LG显示器(034220.KS)周二公布,连续第六个季度录得亏损,受累于中国的电视面板需求弱于预期,且为苹果(AAPL.O)新一代iPad供应的面板出货推迟.

LG显示器公布:

* 第一季营收为6.2万亿(兆)韩元(预估为6.3万亿韩元);

* 第一季营业亏损1,780亿韩元(预估为亏损1,250亿);

* 第一季净亏1,290亿韩元(预估为亏损964亿韩元);

* 预计第二季液晶显示器(LCD)出货量较第一季增长10%左右;

* 预计第二季LCD面板价格小涨. (完)

--编译 艾茂林;审校 张明钧

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