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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 14:18 BJT

〔东京美债〕公债价格小幅上扬,受欧洲债务疑虑支撑

路透东京4月24日电---美国政府公债价格周二在亚洲市场小幅上扬,对于欧洲国家融资能力的忧虑,促使投资人将资金转进避险的美债,并观望本周的美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策会议.

美联储周二稍晚将展开两日会议,预计不会就第三轮买债计画做出决定.投资人将密切关注联储主席贝南克在会后记者会上的谈话,以确认联储至少2014年底前会维持低利率.

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