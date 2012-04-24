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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 14:22 BJT

〔日本股市〕连续第四日收跌,受欧洲政治不确定性拖累

路透东京4月24日电---日本股市日经指数周二连续第四个交易日收跌,因欧洲政治不确定性再次引燃对欧元区债务危机扩大的忧虑,并令亚洲市场承压.

日经指数.N225下跌0.8%至9,468.04点.东证股价指数.TOPX下滑0.7%至803.94点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 张明钧

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