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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 14:23 BJT

〔韩国股市〕收跌0.47%创三个月收盘低位,受欧元区忧虑拖累

路透首尔4月24日电---韩国股市周二跌至三个月收盘低位,政治不确定性和欧元区民间部门活动大降,引发人们对该区债务状况、及其实行撙节措施能力的担忧.

资源类股表现逊于大盘.高丽亚铅(Korea Zinc)(010130.KS)大跌5.8%,永豊(000670.KS)跌3.5%.

综合股价指数.KS11收跌0.47%,报1,963.42点.(完)

--编译 许娜;审校 龚芳

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