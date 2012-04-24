版本:
中国
市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 14:28 BJT

〔标题新闻〕2012/13年度全球糖供应过剩或从本年度的约600万吨降至300万吨--国际糖业组织

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E8FO5AH]

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐