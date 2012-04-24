〔欧元债市〕德国公债脱离高位,市场关注荷兰公债标售

路透伦敦4月24日电---德国政府公债周二脱离纪录高位,市场在上日大涨之后暂获喘息,不过具有避险功能的债券仍然颇具魅力,因政治不确定性已经蔓延至欧元区核心国家.

评级机构机构穆迪表示,荷兰执政联合政府周一的倒台有损于该国的主权债信评级,不过穆迪仍然维持该国AAA的评级,评级展望为稳定.荷兰政府因未能就撙节措施达成一致导致倒台.