〔东北亚情势〕朝鲜核试验准备工作基本完成,或很快实施--消息人士

路透北京4月24日电---据一名接近平壤和北京的消息人士对路透表示,朝鲜(北韩)已基本完成了第三次核试验的准备工作,且具备"很快"进行试验的能力.

当被问及朝鲜是否在计划进行一次核试验时,该消息人士称,"很快.准备工作已基本完成."

这位消息人士过去曾准确预测相关事件,其在2006年朝鲜首次核试验前几天就告诉了路透此消息.(完)