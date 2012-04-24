版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 14:47 BJT

〔日本股市〕日经指数收跌,因投资者为欧洲政局感到不安(更新版)

(新增细节)

路透东京4月24日电---日本股市日经指数周二收跌,受亚洲股市的下跌打压,因欧洲政局不稳再次引燃了欧债危机扩大的担忧,而且投资者在本周的一系列金融事件之前非常紧张.

日经指数.N225收跌0.8%至9,468.04点,东证股价指数.TOPX下滑0.7%至803.94点.

市场人士称,亚洲股市突然下滑,暗示投资者对欧洲不稳定,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行本周将举行会议决定是否采取进一步宽松措施感到紧张.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐