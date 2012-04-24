〔日本股市〕日经指数收跌,因投资者为欧洲政局感到不安(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(新增细节)
路透东京4月24日电---日本股市日经指数周二收跌,受亚洲股市的下跌打压,因欧洲政局不稳再次引燃了欧债危机扩大的担忧,而且投资者在本周的一系列金融事件之前非常紧张.
日经指数.N225收跌0.8%至9,468.04点,东证股价指数.TOPX下滑0.7%至803.94点.
市场人士称,亚洲股市突然下滑,暗示投资者对欧洲不稳定,以及美国联邦储备理事会(美联储,FED)和日本央行本周将举行会议决定是否采取进一步宽松措施感到紧张.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。