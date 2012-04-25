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货币新闻 | 2012年 4月 25日 星期三 08:02 BJT

谷歌将推出在线存储服务--消息人士

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山4月23日电---消息人士表示，谷歌正准备推出一项针对照片及其他内容的在线存储服务。这也意味着谷歌加入了由Dropbox和Box等主导的在线储存市场。

消息人士称，这项名为Google Drive的服务或最早在周二公布，并同时提供免费和收费两种版本。

谷歌的“云存储”将与搜索功能整合，并允许用户在互联网上存储图片、记事和其他文件，并能通过任何可联网装置访问它们。

消息人士称，Google Drive将为用户提供5G的免费存储空间，同时提供各种具有更大存储能力的版本，最高存储空间可达100G，但后者需根据存储大小每月交纳使用费。

目前尚不清楚谷歌对更高存储版本将收取的收费水平。

谷歌一名女发言人称，公司不会对传言或猜测置评。

谷歌此举将加大与Dropbox、Box和Evernote等互联网新兴企业以及微软(MSFT.O)SkyDrive服务的竞争力度。

Box等公司提供的在线存储服务推出了一系列面向企业用户的功能，例如在线协作功能。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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