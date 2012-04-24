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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 15:18 BJT

〔中国新债〕英利中国下周三将发行15亿元中期票据,三年和五年各半

路透北京4月24日电---中国英利能源(中国)有限公司周二公告称,将于下周三(5月2日)
在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币中期票据,三年和五年各半.

  英利中国是英利绿色能源(YGE.N)旗下子公司.

  具体条款如下:

  发行人    注册金额  拟发规模  期限    发行日       承销商    主体评级    起息日     上市日
              (亿元)   (亿元)   (年)                                      (缴款日)
 =============================================================================================
 英利中国       15       7.5     3   5/2簿记建档     国开行       AA       5/3         5/4
                         7.5     5   (两品种可双向回拨调整)
 =============================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红

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