〔中国新债〕英利中国下周三将发行15亿元中期票据,三年和五年各半

路透北京4月24日电---中国英利能源(中国)有限公司周二公告称,将于下周三(5月2日) 在银行间债市簿记建档发行15亿元人民币中期票据,三年和五年各半. 英利中国是英利绿色能源( YGE.N )旗下子公司. 具体条款如下: 发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 承销商 主体评级 起息日 上市日 (亿元) (亿元) (年) (缴款日) ============================================================================================= 英利中国 15 7.5 3 5/2簿记建档 国开行 AA 5/3 5/4 7.5 5 (两品种可双向回拨调整) =============================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曹巍浩; 审校 乔艳红