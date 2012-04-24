〔东北亚情势〕朝鲜将"很快"举行核试验--消息人士(更新版)

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
(新增细节和背景)
路透北京4月24日电---据一名接近平壤和北京的消息人士对路透表示，朝鲜(北韩)已基本完成了第三次核试验的准备工作，且具备“很快”进行试验的能力。
当被问及朝鲜是否正计划进行核试验时，这名消息人士称：“很快。准备工作基本完成。”
朝鲜上周表示，面对国际社会对其火箭发射的谴责，朝鲜准备进行报复。这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁，推进第三次核试验的可能性。
这名消息人士过去曾准确预测过很多相关事件。早在2006年朝鲜举行第一次核试验的几天前，他就告诉路透此事。
这也是首次一名了解平壤意图的官员确认核试验即将实施。
韩国媒体援引首尔官员的话报导称，核试验可能最早在两周后举行。
这名消息人士未详细说明此次核试验会使用钚还是高浓缩铀。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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