〔东北亚情势〕朝鲜将"很快"举行核试验--消息人士(更新版)

(本文由路透中文网编译提供)

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路透北京4月24日电---据一名接近平壤和北京的消息人士对路透表示，朝鲜(北韩)已基本完成了第三次核试验的准备工作，且具备“很快”进行试验的能力。

当被问及朝鲜是否正计划进行核试验时，这名消息人士称：“很快。准备工作基本完成。”

朝鲜上周表示，面对国际社会对其火箭发射的谴责，朝鲜准备进行报复。这一说法也增加了朝鲜不顾联合国制裁，推进第三次核试验的可能性。

这名消息人士过去曾准确预测过很多相关事件。早在2006年朝鲜举行第一次核试验的几天前，他就告诉路透此事。

这也是首次一名了解平壤意图的官员确认核试验即将实施。

韩国媒体援引首尔官员的话报导称，核试验可能最早在两周后举行。

这名消息人士未详细说明此次核试验会使用钚还是高浓缩铀。(完)