《中国债券市场每日交易备忘》--4月25日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国财政部300亿元人民币三年期固息国债9:30-10:30招标,利率预测均值2.88%
雏鹰农牧(002477.SZ)2亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级A+),中信银行主承
长电科技(600584.SS)4亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),兴业银行及中国银行主承
五凌电力5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),建设银行主承
天辰化工3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-),招商银行主承
浙江龙盛(600352.SS)5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA),招商银行主承
重庆文资2亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+),国开行主承
绍兴交通投资集团3亿元三年期中期票据簿记建档(主体评级AA),兴业银行主承
北京城建集团10亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),北京银行主承
无锡产业发展集团3亿元三年期中票簿记建档(主体评级AA),交通银行及工商银行主承
义乌中小企业1.5亿元一年期集合票据簿记建档(债项评级A-1,中债增进担保),浙商银行主承
苏州工业园区中小企业0.8亿元三年期集合票据簿记建档(债项评级AA+,江苏信用再担保提供担保),中信银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
国家开发银行60亿元一年期固息金融债120218,票面利率3.45%
盐田港集团30亿元五年期中票1282112,票面利率4.93%
京能新能源10亿元三年期中票1282113,票面利率5.86%
浙江大东南集团2亿元一年期短融041262010,票面利率7.60%
==============================================================================
三、缴款:
财政部280亿元20年期固息国债120006,票面利率4.03%
农发行186.4亿元三年期固息金融债120407,票面利率3.68%
春和集团5.4亿元六年期固息债1280120,票面利率7.78%
瓦房店市国有资产经营公司15亿元七年期固息债1280114,票面利率8.55%
吉安城投16亿元七年期固息债1280116,票面利率7.80%
中国电力投资集团40亿元六个月期超短期融资券011210001,票面利率4.10%
天士力(600535.SS)3亿元一年期短融041256011,票面利率5.15%
东方航空集团7亿元五年期中票1282119,票面利率4.95%
章源钨业(002378.SZ)2亿元一年期短融
湖南投资集团2亿元一年期短融
南京新百(600682.SS)2亿元一年期短融
中铁十三局集团2.5亿元一年期短融
二滩水电开发公司15亿元一年期短融
北京经济技术投资开发总公司6.2亿元一年期短融
青海国投25亿元五年期中票
经纬纺机(000666.SZ)12亿元五年期中票
重庆力帆控股7亿元三年期中票
浙江物产集团6亿元三年期中票
天津自来水5亿元三年期中票
==============================================================================
四、还本付息:
电信科学技术研究院9亿元一年期短融1181193到期兑付,票面利率4.58%
新农开发(600359.SS)2亿元一年期短融1181195到期兑付,票面利率5.25%
华微电子(600360.SS)3亿元一年期短融1181196到期兑付,票面利率5.60%
中天建设集团6亿元一年期短融1181197到期兑付,票面利率5.25%
云南白药控股公司6亿元一年期短融1181199到期兑付,票面利率4.58%
北京基础设施投资公司20亿元10年期浮息债(七天期回购基准)068019付息,基本利差1.35%
常州城建集团25亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1180095付息,票面利率6.17%
中国水电(601669.SS)10亿元10年期固息债1180096付息,票面利率5.25%
三门峡财经投资公司15亿元七年期投资人选择权(4+3)固息债1180097付息,票面利率6.90%
江阴高新区投资开发公司8亿元七年期固息债1180098付息,票面利率7.31%
无锡市政公用产业集团5亿元五年期中票1182131付息,票面利率5.70%
上海华谊集团5亿元五年期发行人选择权(3+2)中票1182132付息,票面利率5.32%
==============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--中国3月财政存款大幅下降,表明财政支出增加为市场注入流动性,加上外汇占款连续第
三个月增长,且增幅较上月扩大,两股力量共同作用令3月份资金面整体维持宽松.
[ID:nSB1507162]
--中国证券报周三报导引述天相投顾数据,纳入统计的66家基金公司旗下919只基金一季度
扭亏为盈,共实现盈利380.51亿元人民币.截至3月底,主动投资的股票方向基金可比股票仓位
为78.82%,比去年末上升0.52个百分点.[ID:nSB1508834]
--中国国家外汇管理局发布个人本外币兑换特许业务试点管理办法,简化市场准入管理,扩
大特许业务经营范围,并自2012年5月1日起施行.[ID:nSB1508956]
--中资企业直接在海外发行人民币债券将扩容.中国国家发展和改革委员会周二稍晚公告
称,批复同意华能国际电力股份公司(0902.HK)(600011.SS)、中国大唐集团等四家大陆企业
赴港发行离岸人民币债券(点心债),发行总额为185亿元人民币.[ID:nSB1508914]
--国家统计局4/27公布1-3月规模以上工业企业利润 (1-2月-5.2%)
==============================================================================(完)
--整理 冉莹; 审校 李宏薇/边竞