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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 15:04 BJT

《外汇动态》欧洲开盘:欧元企稳,稍后荷兰进行债券标售

0646GMT--欧元EUR=持稳于1.3170美元,周一曾跌至1.3104美元,因为欧元区数据表现疲弱,而且荷兰和法国出现政治不确定性.

市场料将密切检视稍后进行的荷兰债券标售.

澳元AUD=D4跌至两周低位1.0247美元,因澳洲通胀数据表现疲软,增强了对澳洲央行降息的预期.

美元指数.DXY下跌0.2%至79.266,美国联邦公开市场委员会(FOMC)开启为期两日的政策会议.(完)

--编译 兰秀娟;审校 艾茂林

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