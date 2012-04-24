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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 15:02 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎基本持平,徘徊在瑞士央行设定的汇率限制上方

路透苏黎世4月24日电---瑞郎兑欧元周二基本持平,在瑞士央行设定的汇率限制1.20上方徘徊.

瑞士央行去年9月对瑞郎兑欧元设定1.20的汇率限制,因瑞郎兑欧元大幅走强,可能导致该国经济衰退.

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