〔路透专访〕今年中国铜需求增速料放缓至4.8-4.9%--中金

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透伦敦4月24日电---中国国际金融有限公司(CICC)研究部董事孔庆影表示,今年中国铜需求增速将会放缓,因政府实行房地产调控政策,与此同时保税区铜库存年中以前不太可能下降.
孔庆影称,今年中国铜需求增速料从去年的6.0%放缓至4.8-4.9%.中国铜需求占全球总需求量的40%.
她表示建筑业是中国铜需求最大的行业,占总需求的五分之一,但政府还没有准备放松对房地产市场的调控.
她在伦敦接受路透采访时称:"我们预计一年内政府不会放松房地产调控政策."
孔庆影称,自去年年末以来,上海保税仓库的铜库存估计已增长逾一倍至60-65万吨,只有到年中或第三季库存才将开始减少.
"以去年为例,保税区库存是在中国买家需要加大购买时开始下降的,"她说,"(2012年)库存应该会在第二季后半段,甚至是第三季才开始减少."
不过她还表示,需求对价格很敏感,如果市场行情高涨,中国买家不会入市.
孔庆影说,今年中国铝市场料略有供应过剩,或为近些年来的头一遭.去年中国铝市供应短缺50万吨.(完)
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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