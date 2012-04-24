〔国际油市〕布兰特原油因供应担忧持稳于119美元附近,欧洲受关注

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡4月24日电---布兰特原油周二持稳在每桶119美元附近,北海一处生产停顿且伊朗可能出现供应中断,扶助油价脱离昨日在欧债危机疑虑中触及的低点.
因欧元区经济与政治风险升温,股市与大宗商品周一普遍走低,布兰特原油跌破118美元,但随后受供应担忧推动反弹.
截至0612GMT,布兰特原油期货LCOc1下滑0.12美元,报每桶118.59美元,美国原油CLc1跌0.13美元至每桶102.98美元.
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