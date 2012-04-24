路透伦敦4月24日电---以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

欧元/美元:继小幅突破55日移动均线后,再次未能守住上涨走势,卖压迫使欧元重新返回近期区间.1.3305/20下滑趋势线的阻力直接构成压力,并继续有效阻碍欧元的上行.这里是五个月下跌走势和八个月走势通道构成的水准.我们认为欧元上攻努力将失败,并将跌回近期支撑1.2974/54,这里是2月低点和61.8%费波纳奇回档位.

美元/瑞郎:仍然在0.9066处获得良好支撑,此处是2011年11月低点,0.9064则为六个月支撑线切入位.预期这里将为美元兑瑞郎提供有力的底部支撑,并支持美元从此处反弹.若一直守在此上方,则我们仍将阻力区域0.9317/42视为目标(为2011年10月和11月高点以及今年迄今跌势的61.8%回档位).首道阻力在0.9148/0.9168,之后是0.9221.若美元兑瑞郎跌破0.9064,则将进一步滑向0.9000,之后是200日移动均线切入位0.8914.

英镑/美元:日内交投限于区间,走势看似将在阻力位1.6167处受阻.这里是2011年10月高点,及2011-2012年走势的61.8%回档位.我们认为该阻力位将守住,英镑的首次向上挑战可能失败.近期支撑在1.5984,在该水准上方买盘仍占据主导,只有跌破这里,才会削弱英镑上行的动能.关键支撑位仍落在2012年上涨趋势切入位1.5874,只有跌破这里以及200日移动均线切入位1.5843,才会扭转英镑目前的上涨行情.(完)

--编译 高琦;审校 王冠中

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