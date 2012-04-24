〔欧洲个股〕壳牌决定以18亿美元收购勘探企业Cove Energy

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透伦敦4月24日电---皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)已决定以11.2亿英镑(18亿美元)现金收购勘探公司Cove EnergyCOVE.L,提高此前报出的价格,以确保进入东非的天然气市场.
自东非发现大量天然气储藏之后,该地区便吸引越来越多的业界目光.东非已成为向亚洲供应液化天然气(LNG)的主要天然气产区.(完)
--编译 王洋;审校 杜明霞
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。