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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 15:59 BJT

〔欧洲个股〕壳牌决定以18亿美元收购勘探企业Cove Energy

路透伦敦4月24日电---皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)已决定以11.2亿英镑(18亿美元)现金收购勘探公司Cove EnergyCOVE.L,提高此前报出的价格,以确保进入东非的天然气市场.

自东非发现大量天然气储藏之后,该地区便吸引越来越多的业界目光.东非已成为向亚洲供应液化天然气(LNG)的主要天然气产区.(完)

--编译 王洋;审校 杜明霞

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