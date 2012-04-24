〔中国票据市场〕转贴利率涨中趋稳,月末临近调整信贷规模渐趋结束

路透北京4月24日电---中国票据市场转贴利率周二涨中趋稳.虽然月末调整信贷规模压力及信用证代付业务或被监管层叫停消息仍在影响市场,但月末临近,调整渐趋结束,票据转帖利率也渐趋走稳.

"票据转帖利率上来一些,(人民币信用证)代付业务停了,月底还要调规模."上海一大型银行交易员称,"不过马上就月底了,这两天也就应该调完了."

信用证同业代付的功能类似于票据业务,但因不受银行存贷比及信贷额度的约束,去年下半年以来广受银行追捧.

上海另一银行交易员则认为,人民币信用债代付业务被叫停,对票据的影响不会很大.原因有二,一是被叫停之前,一些机构已经被窗口指导过,增量已变小;二是此类业务创新层出不穷,这次被正式叫停后,票据转贴利率可能会短期上涨,但一旦新的创新手段推出,马上又会推低转贴利率.

她认为,当前机构更关注资金面的状况,而其宽松与否,则需要视央行的后续政策而定.

以下为路透中国银票转贴参考率(全国)报价<0#CNBAYBMK=>:

1个月(%) 6个月(%) 一年(%)

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今日 5.5482/5.2350 5.7494/5.4690 6.6540/6.2094

上日 5.5458/5.2368 5.7471/5.4865 6.6540/6.2094

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变动 +0.24bp/-0.18bp +0.23bp/-1.75bp 0bp/0bp

票据市场是短期资金融通的市场.此前的中国票据市场处于分割状态,在各行各地区之间的流动性较差;交易品种基本限于汇票,交易期限规定在六个月以内,其中银行承兑汇票是最主要的交易工具.交易方式包括回购和转贴(即买断).

电子商业汇票系统于2009年10月28日在中国人民银行清算总中心正式上线.20家金融机构顺利接入电子商业汇票系统,开始为其客户办理电子商业汇票业务.电子商业汇票的期限由纸质票据的半年延长为一年.

**逆回购报价走平**

而回购报价方面,据路透中国银票回购参考率报价<0#CNBARPYBMK=>,今日全国范围期限一个月内的逆回购(出资方)参考率年利率报价CNT1BARPYFIX=为4.9529%,较上日走平.

部分期限路透央票参考率CNTBFIX(%):

1个月 3个月

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今日 3.0941/3.0450 3.1574/3.1028

上日 3.0950/3.0350 3.1591/3.1027

注: 路透中国银票转贴参考率目前由中国51家商业银行参与报价.(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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