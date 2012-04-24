〔日本债市〕20年期券标售后公债价格下跌,公债期货领跌

路透东京4月24日电---日本公债价格周二回吐涨幅,公债期货领跌,因投资者移除在20年期公债标售之前设下的对冲头寸.此次标售获得坚挺买需.在上午的公债涨势中,五年期和10年期债收益率(殖利率)双双触及18个月低位. 但公债跌势受限,受有关日本央行将于本周稍晚放宽政策期望的支撑. "从目前的氛围看,在周五日本央行会议之前,难以抛售日债,"巴克莱证券日本策略师Noriatsu Tanji表示.