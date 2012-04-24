《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月24日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京4月24日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间15:52时,1港元=0.81291人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 (000002.SZ)200002.SZ 8.63 9.78 1.09 深物业 (000011.SZ)(200011.SZ) 8.43 4.94 2.10 南玻 (000012.SZ)(200012.SZ) 9.29 5.98 1.91 深康佳 (000016.SZ)(200016.SZ) 3.49 2.13 2.02 ST中华 (000017.SZ)(200017.SZ) 3.06 1.39 2.71 ST中冠 (000018.SZ)(200018.SZ) 6.38 3.07 2.56 深深宝 (000019.SZ)(200019.SZ) 10.04 5.83 2.12 深华发 (000020.SZ)(200020.SZ) 7.56 3.42 2.72 深赤湾 (000022.SZ)(200022.SZ) 10.27 9.91 1.27 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.83 13.93 1.93 特力 (000025.SZ)(200025.SZ) 7.71 3.99 2.38 飞亚达 (000026.SZ)(200026.SZ) 11.79 8.35 1.74 一致药业(000028.SZ)(200028.SZ) 21.28 16.98 1.54 深深房 (000029.SZ)(200029.SZ) 4.23 2.52 2.06 ST盛润 (000030.SZ)(200030.SZ) 10.70 5.46 2.41 深南电 (000037.SZ)(200037.SZ) 4.31 2.53 2.10 中集集团(000039.SZ)200039.SZ 14.40 11.03 1.61 深纺织 (000045.SZ)(200045.SZ) 8.35 5.54 1.85 方大集团(000055.SZ)(200055.SZ) 5.14 2.79 2.27 深国商 (000056.SZ)(200056.SZ) 14.33 9.79 1.80 深赛格 (000058.SZ)(200058.SZ) 5.51 3.03 2.24 宝石 (000413.SZ)(200413.SZ) 13.52 6.48 2.57 小天鹅 (000418.SZ)(200418.SZ) 9.45 9.10 1.28 粤高速 (000429.SZ)(200429.SZ) 3.35 2.61 1.58 晨鸣纸业(000488.SZ)(200488.SZ) 4.88 3.79 1.58 ST珠江 (000505.SZ)(200505.SZ) 3.20 2.19 1.80 丽珠 (000513.SZ)200513.SZ 21.05 18.78 1.38 美菱电器(000521.SZ)(200521.SZ) 4.87 3.95 1.52 大冷股份(000530.SZ)(200530.SZ) 7.93 4.86 2.01 粤电力 (000539.SZ)(200539.SZ) 5.17 3.52 1.81 佛山照明(000541.SZ)(200541.SZ) 9.53 6.23 1.88 江铃汽车(000550.SZ)(200550.SZ) 22.06 18.11 1.50 沙隆达 (000553.SZ)(200553.SZ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 (000570.SZ)(200570.SZ) 6.05 3.49 2.13 威孚高科(000581.SZ)(200581.SZ) 33.28 22.82 1.79 古井贡酒(000596.SZ)(200596.SZ) 87.02 64.18 1.67 ST东海 (000613.SZ)(200613.SZ) 3.69 1.86 2.44 长安汽车(000625.SZ)(200625.SZ) 4.81 3.28 1.80 京东方 (000725.SZ)(200725.SZ) 1.83 1.20 1.88 鲁泰 (000726.SZ)(200726.SZ) 8.49 7.14 1.46 本钢板材(000761.SZ)(200761.SZ) 4.69 2.81 2.05 张裕 (000869.SZ)(200869.SZ) 92.22 84.75 1.34 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。