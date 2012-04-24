《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--4月24日

路透北京4月24日电---以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价: (本地时间15:52时,1港元=0.81291人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 8.63 9.78 1.09 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 8.43 4.94 2.10 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 9.29 5.98 1.91 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.49 2.13 2.02 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.06 1.39 2.71 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 6.38 3.07 2.56 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 10.04 5.83 2.12 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 7.56 3.42 2.72 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 10.27 9.91 1.27 招商地产000024.SZ200024.SZ 21.83 13.93 1.93 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 7.71 3.99 2.38 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 11.79 8.35 1.74 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 21.28 16.98 1.54 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 4.23 2.52 2.06 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 10.70 5.46 2.41 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.31 2.53 2.10 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 14.40 11.03 1.61 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 8.35 5.54 1.85 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 5.14 2.79 2.27 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 14.33 9.79 1.80 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 5.51 3.03 2.24 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 13.52 6.48 2.57 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 9.45 9.10 1.28 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 3.35 2.61 1.58 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 4.88 3.79 1.58 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 3.20 2.19 1.80 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 21.05 18.78 1.38 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 4.87 3.95 1.52 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 7.93 4.86 2.01 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.17 3.52 1.81 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 9.53 6.23 1.88 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 22.06 18.11 1.50 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.76 2.68 2.64 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 6.05 3.49 2.13 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 33.28 22.82 1.79 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 87.02 64.18 1.67 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.69 1.86 2.44 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 4.81 3.28 1.80 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.83 1.20 1.88 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 8.49 7.14 1.46 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 4.69 2.81 2.05 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 92.22 84.75 1.34 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) --发稿 宿泱韫; 审校 林高丽 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]