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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 16:02 BJT

〔新兴汇市〕亚洲货币多数下跌,因欧洲政局不定和经济放缓加深市场忧虑

路透新加坡4月24日电---多数亚洲新兴经济体货币在周二下跌,韩元一度短暂跌破技术支撑位,因欧洲政治局势的不确定以及经济放缓都加剧了市场对欧洲债务危机的担忧,令投资者规避风险资产.

鉴于欧元区现正被各种政治问题困扰,亚洲新兴货币料将保持疲软.

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