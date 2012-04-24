〔新兴汇市〕亚洲货币多数下跌,因欧洲政局不定和经济放缓加深市场忧虑

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡4月24日电---多数亚洲新兴经济体货币在周二下跌,韩元一度短暂跌破技术支撑位,因欧洲政治局势的不确定以及经济放缓都加剧了市场对欧洲债务危机的担忧,令投资者规避风险资产.
鉴于欧元区现正被各种政治问题困扰,亚洲新兴货币料将保持疲软.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。