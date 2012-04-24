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市场报道 | 2012年 4月 24日 星期二 16:10 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑欧元盘旋在20个月高位附近,市场关注荷兰标债

路透伦敦4月24日电---英镑兑欧元周二接近20个月高位,料后市继续上涨,因荷兰和法国政治不确定性促使投资者规避欧元.

荷兰标债也是关注焦点.

英镑最近几日表现强劲,因之前有数据显示英国经济形势改善,且对英国央行进一步推出资产购买量化宽松举措的预期下降.

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