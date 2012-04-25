中国投资者热炒苹果供应商股票

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海4月24日电---根据中国投资规定，中国居民无法直接投资苹果(AAPL.O)，但通过投资苹果供应商，甚至只是传说中的供应商，他们依然能间接分享这一iPhone制造商的成功。

在苹果确认的供应商中，仅有两家是中国上市公司。随着投资者纷纷涌入，这两家公司估值飙升。被认为与苹果有间接业务往来的公司，针对他们股票的投机也普遍存在。

今年1月中旬，苏州安洁科技股份有限公司(002635.SZ)和巴菲特支持的比亚迪汽车(002594.SZ)登上苹果首次公布的供应商名单。名单公布至今，两家公司股价涨幅分别超过30%和15%。沪综指.SSEC同期上涨5.6%。

东海证券分析师周峰称，投资者希望分享苹果的增长，他们相信iPhone和iPad销售将保持强劲势头，投资苹果供应商的想法不赖，这些公司像是跟富人约会的女孩。

苹果股价本月创下644美元纪录高位，不过之后下跌11%，至周一收盘价的571.70美元，但今年涨幅仍高达41%。

在中国，个人不能直接购买海外股票，所以最接近拥有苹果股票的方式，就是认购投资苹果的中国合格境内机构投资者（QDII）基金。

QDII是中国个人投资海外资本市场的主要渠道。

由于渠道有限，许多投资者转向与苹果有直接或间接业务往来的中国上市公司，间接投资苹果这一全球最具价值的公司。

这种投资策略在中国受严控的资本市场屡见不鲜。譬如，有投资者利用海外房地产投资信托（REIT）基金参与房地产市场投机。

**供应商的供应商**

中国投资者为了“吃苹果”，有时甚至探寻苹果供应链外围，或听信传闻与猜测。

深圳市宇顺电子股份有限公司(002289.SZ)制造触摸屏，国内媒体和分析师报告称，该公司是苹果供应商。在苹果新一代iPad发布前，宇顺电子股价在2月几乎翻倍。

国内媒体及分析师称，南京云海特种金属股份有限公司(002182.SZ)向iPad和iPhone零件供应商提供原材料。在苹果发布iPhone 4之后，云海金属股价在2010年第四季度上涨35%。但该公司股价随后下跌，2011年只勉强盈利。

但分析师认为，尽管安洁科技估值偏高，但由于苹果确认与该公司直接合作，其股价将保持出色表现。

华宝证券分析师吴斌华（音）称，只要对苹果还有信心，就可以继续持有安洁，但安洁对苹果这个单一客户依赖过多，也存在潜在风险。

安洁科技证券事务代表马玉燕称，安洁进入苹果供应商名单，可能吸引了更多投资者关注。

安洁季度财报显示，16家潜在投资方于今年1月和2月拜访安洁，其中包括海通证券(600837.SS)、中银基金管理有限公司和海富通基金公司。

比亚迪表示由于存在保密协议，拒绝评论与苹果的业务合作。比亚迪生产汽车和电池，尚未发布季度财报。（完）