《外汇动态》据传挂在81.30-50处的卖单料将限制美元/日圆的涨幅

0811GMT--美元兑日圆JPY=的上涨行情,可能更多与短线调仓有关,而不是因为日本央行周五将放宽政策的消息[ID:nSB1507206].进一步放松政策的可能性几乎不令人感到特别意外.在81.30日圆上方敲进卖单之前,日本券商中就已谈论着少量订单问题.挂在81.30-50处的卖单应会限制美元兑日圆的涨幅.(完)