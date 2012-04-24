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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 16:41 BJT

《外汇动态》据传挂在81.30-50处的卖单料将限制美元/日圆的涨幅

0811GMT--美元兑日圆JPY=的上涨行情,可能更多与短线调仓有关,而不是因为日本央行周五将放宽政策的消息[ID:nSB1507206].进一步放松政策的可能性几乎不令人感到特别意外.在81.30日圆上方敲进卖单之前,日本券商中就已谈论着少量订单问题.挂在81.30-50处的卖单应会限制美元兑日圆的涨幅.(完)

--编译 兰秀娟;审校 李爽

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