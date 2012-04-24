〔欧洲汇市〕英镑/美元升至近六个月高位,受股市与欧元上涨带动

路透伦敦4月24日电---英镑兑疲弱的美元周二升至近六个月最高位,受助于股市与欧元上涨.英国今日公布3月公共财政数据.

英镑GBP=D4升至1.6158美元,为2011年10月31日以来的最高位,当时曾触及1.6167美元.(完)