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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 16:43 BJT

〔表格〕英国3月公共部门净借款升至158.70亿英镑,高于预估

路透伦敦4月24日电---英国国家统计局周二公布:

* 英国3月公共部门净借款为158.70亿英镑,上年同期为151.04亿英镑

* 英国3月公共部门收支短差为165.08亿英镑,上年同期为短差161.75亿英镑

* 英国公共部门净债务升至1.022万亿(兆)英镑,相当于GDP的66%,创数据开始编制以来最高

(单位为10亿英镑,除特别说明外正数表示短差,负数表示盈余):

3月 4月/3月 4月/3月

2012年 2011年/12年 2010年/11年

公共部门收支短差(PSNCR) 16.508 -50.705 -0.748

公共部门净借款(PSNB) 15.870 98.138 110.257 (完)

--编译 高琦; 审校 艾茂林

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