〔中国新债〕重庆地产集团周三起发行50亿元固息企业债,期限七年

路透北京4月24日电---中国重庆市地产集团有限公司周二公告称,将于周三(25日)起发行 50亿元人民币的固息企业债,期限七年. 具体条款如下: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 重庆地产集团 50 7 7.35% AA+ 4/25-4/27 广发证券 齐鲁证券 =====================================================================================(完) 参看详情,可点选中国债券信息网(here) --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进