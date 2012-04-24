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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 16:53 BJT

〔中国新债〕重庆地产集团周三起发行50亿元固息企业债,期限七年

路透北京4月24日电---中国重庆市地产集团有限公司周二公告称,将于周三(25日)起发行
50亿元人民币的固息企业债,期限七年.

  具体条款如下:

  发债主体    拟发规模   期限(年)    年利率       主体评级  发行时间      主承销商
            (亿元人民币)
  =====================================================================================
  重庆地产集团   50         7        7.35%           AA+    4/25-4/27     广发证券
                                                                          齐鲁证券
  =====================================================================================(完)

  参看详情,可点选中国债券信息网(here)

  --发稿 曹巍浩; 审校 曾祥进

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