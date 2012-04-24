〔中国债市〕长债收益率小跌,因避险情绪上升及新债招标结果低于预期

路透上海4月24日电---中国银行间债市周二长端收益率小幅走低.欧美股市走疲令市场避险情绪上升,加之进出口行10年期金融债招标结果低于预期,故激发了投资者买兴.

上海一位大型券商交易员称,今天债市整体表现还算平稳,中长期限收益率有些下行.其中10年国债收益率下滑1-2个基点(bp),相近期限的金融债也有3-4个bp.

她表示,中国经济增速何时触底反弹还未见明朗,前段时间金融债和高等级信用债调整幅度较大,与中低等级信用债利差明显收窄,近期或有波段性的投资机会.

"市场对宏观经济还有分歧,资金面比较平稳,所以收益率上行到一定幅度就会有买盘出来."她说.

中国进出口银行上午招标的10年期固息债受到市场欢迎,中标利率4.18%,中标倍数为1.97倍.分析人士指,这源于该期债券相对稀缺,且受到二级市场中长期政策性金融债走势向好提振,本次新债需求颇佳.[ID:nSB1506646]

美国股市周一收跌,因欧洲的政治不确定性令投资者怀疑欧元区执行结束债务危机举措的能力,且沃尔玛股价重挫,因有报导称该公司妨碍行贿案调查.[ID:nSB1505556]欧洲股市周一亦跌至三个月低位,成交放量,未来走势可能震荡.[ID:nSB8531674]

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种小幅走跌.尽管机构对月末及节假日备付资金需求较旺,但央行通过缩减公开市场正回购操作量,有助于缓解资金日益趋紧的局面.[CN/CN]

剩余期限约为9.84年的国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.55%/3.52%,上一交易日收报3.55%/3.53%,加权成交收益率为3.5286%,上日为3.55%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

----------------------------------

今日 3.2245 3.7356

上日 3.3377 3.7874

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.2746/3.2237

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8599/2.8040

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.5020/3.4300(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 周晓峰; 审校 曾祥进

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