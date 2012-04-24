〔中国汇市〕人民币兑美元微收涨,汇率趋于均衡市场波动有限(更新版)

(新增更多报价)

* 人民币兑美元维持窄幅震荡走势

* 欧元表现出较强韧性,美指走势胶着

* 中间价波幅收窄,即期汇价走势平稳

* 官方释放利率市场化信息,关注政策新动向

路透上海4月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周二窄幅震荡,收盘微涨.扩大人民币波幅,允许机构卖空美元等新政的出台,均彰显政府对汇率趋于均衡的信心,即期市场走势近期亦维持区间盘整.

由于欧元区前景存忧,海外美元获得一定支撑,今日人民币中间价顺势走低.不过,上海一银行交易员指出,与此前不同的是,欧元俨然表现出较强的韧性,美元指数.DXY走势呈现胶着,中间价波动幅度有限,这亦成为市场走势趋于平静的重要原因.

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3073 6.3055 6.3119 6.3003 6.2970 6.3088

"目前的level看,市场各方都觉得是个相对均衡的价格,既不高也不低.市场波动就比较小."上述交易员认为.

他并表示,近日官方在利率市场化方面释放出很多信息,且央行、外管局此前连续出台新政,投资者对未来政策新动向颇为关注.

中国央行行长周小川日前表示,当前进一步完善汇率形成机制改革条件更加成熟,从中长期看,汇率的调整会给出明确信号使未来投资更偏重内需,并认为中国推进利率市场化改革的条件已基本具备.[ID:nSB1503100]

以下为北京时间16:39,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.3460/00 6.3430

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3075/95 6.3055

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水285点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3358元.

东京汇市澳元周二触及两周低点,因此前公布的通胀数据偏低,支持了澳洲央行或将大幅降息的预期.欧元在荷兰债券标售前走势低迷.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性,并继续按照已公布的外汇市场汇率浮动区间,对人民币汇率浮动进行动态管理和调节.并于2012年4月16日起扩大银行间即期外汇市场人民币/美元交易价浮动幅度限制至1%;随后又表示将对银行结售汇综合头寸的管理下限下调至零以下,即允许机构卖空美元.(完)

--发稿 冉莹/周晓峰; 审校 张喜良

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