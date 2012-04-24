《中国新债预测》三年国债利率预测均值2.88%,略低于二级市场水平

* 招标品种: 财政部三年期固息国债

* 招标金额: 300亿元人民币

* 招标时间: 周三(25日)9:30-10:30

* 受访人数: 7位(银行、券商和保险)

* 预测区间: 2.83%-2.91%

* 预测均值: 2.88%(按各家机构预测值平均)

路透上海4月24日电---中国财政部周三将招标发行三年期固息国债.路透调查显示,资金面较稳定下,三年期国债久期适中,利于调节流动性;但目前二级市场上收益率较低,无法吸引基金和券商等投资者的兴趣,因此料整体需求呈中性,中标利率略低于二级市场水平,预测均值为2.88%.

交易员指出,央票停发已久,中短期国债渐成银行调节流动性的重要工具,三年期国债久期适中,流动性尚佳的特点有助于吸引机构需求.同时短期国债发行量相对较小,有一定稀缺性.

"估计上拿债的都是银行,虽然绝对收益率低,但是(他们)能拿点儿配置下,调节整体盘子流动性用的,基金和券商基本不会拿,收益率太低了."上海一券商交易员称.

央行公开市场上次发行一年期央票是在2011年12月27日,三个月期央票则在2011年12月22日.至今央行尚未重启央票发行.

中国银行间市场质押式回购利率CNREPO=CFXS周二隔夜品种小幅走跌.尽管机构对月末及节假日备付资金需求较旺,但央行通过缩减公开市场正回购操作量,有助于缓解资金日益趋紧的局面. [ID:nSB1506696]

银行间债市固定利率国债到期收益率曲线<0#IFTBYBMK=>显示,三年期品种最新收益率报在2.9220%;二级市场上,剩余期限约2.62年的固息国债110025券,目前最新成交tCN110025=CFXS在2.9050%.

该期债为财政部今年第七期记账式附息国债,按年付息.采用多种价格(混合式)招标方式,标的为利率.全部进行竞争性招标,甲类成员在竞争性招标结束后,有权追加本期国债.

该期债竞争性招标时间为4月25日上午9:30-10:30,4月26日开始发行并计息,4月27日发行结束,5月3日起上市交易.(完)