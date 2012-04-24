〔德国新股〕中国海魁水产拟在法兰克福进行IPO,发行价为10-13欧元

路透法兰克福4月24日电---中国海魁水产集团计划在法兰克福证券交易所进行首次公开发行(IPO),以每股10-13欧元的价格最多发行150万股新股.这将成为法兰克福证券交易所今年首宗IPO.

该公司对路透表示,通过售股预计将筹得大约2,000万欧元(2,625万美元)的资金.此外,另有最多22.5万股可能通过超额配售权(greenshoe option)的方式发行.

售股时间为从4月24日起直到5月10日,上市日期料为5月15日.

法兰克福证券交易所是近年来颇受中国企业青睐的上市平台.继2010年厦门金豪服饰有限公司KH6G.DE和中宇卫浴JY8G.DE在法兰克福证交所上市后,奢侈包生产商PowerlandPWLD.DE去年也在该交易所上市.

售股完成后,海魁水产15%的股票将自由交易.由海魁水产执行长陈振魁掌控的香港海达国际门控集团有限公司将持有上市后海魁水产46.6%的股票,大丰国际投资有限公司(Mega Bond International)则将持有29%左右的股票.(完)