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债券 | 2012年 4月 24日 星期二 17:13 BJT

〔伦敦美债〕10年债收益率近持平,避险买需料使其承压

路透伦敦4月24日电---10年期美国公债收益率(殖利率)周二几无变动,之前荷兰公债标售顺利,不过寻求避险的资金流入应当继续使公债收益率承压.

美国10年期公债收益率US10YT=RR接近持平报1.94%,上日曾触及1.91%,该水平为2月以来最低.

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