版本:
中国
亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 17:22 BJT

〔金属期市〕期铜重回8,100点上方,但警惕情绪依旧

路透上海4月24日电---期铜价格周二反弹,因有迹象显示需求改善,但涨势温和,表明在欧洲经济和政治风险上升的情况下,投资者依然持谨慎态度.上日期铜跌近2%.

伦敦金属交易所(LME)铜注销仓单规模周一升至八年最高,助燃市场一些乐观情绪.之前中国需求低迷令市场承压.

0748GMT,LME三个月期铜CMCU3升0.7%至每吨8,104美元,周一一度低见7,977.25美元.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐