〔希腊经济〕经济今年料萎缩5%,幅度大于前次预测的萎缩4.5%--央行总裁

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)表示,希腊必须根据与欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)达成的纾困计划,恪守其改革和财政调整承诺,使经济恢复增长.
他也警告称,如果未能执行改革承诺,该国的欧元区成员国身份将岌岌可危,尤其是5月6日的大选之后.
"在大选之后,如果出现对新政府和社会实施改革意愿的怀疑,当前的利好环境可能会逆转,"他表示.
他称欧元区今年很可能发生轻度衰退,如果债务危机升级,衰退可能加剧.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋/李爽
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
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