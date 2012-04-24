〔希腊经济〕经济今年料萎缩5%,幅度大于前次预测的萎缩4.5%--央行总裁

央行总裁普罗沃普洛斯(George Provopoulos)表示,希腊必须根据与欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)达成的纾困计划,恪守其改革和财政调整承诺,使经济恢复增长.

他也警告称,如果未能执行改革承诺,该国的欧元区成员国身份将岌岌可危,尤其是5月6日的大选之后.

"在大选之后,如果出现对新政府和社会实施改革意愿的怀疑,当前的利好环境可能会逆转,"他表示.

他称欧元区今年很可能发生轻度衰退,如果债务危机升级,衰退可能加剧.(完)