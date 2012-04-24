《外汇动态》新加坡通胀加剧敲响警钟

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
0852GMT---周一公布的新加坡通胀率大幅上升,应该能够支撑坡元汇价SGD=,因为这提升了新加坡金管局今年晚些时候收紧货币政策的可能性.
不过或许个中深意并不在此.至少有一位分析师指出,新加坡面临的物价压力与亚洲其它低通胀国家形成鲜明的对比,并断言新加坡面临失去低通胀国家地位的危险.
这种论断从另一方面去解读,则可以理解成,作为开放型经济体,这是价格压力普遍加大的早期警报.
新加坡或许为亚洲敲响了警钟.(完)
--编译 王洋;审校 王冠中
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。