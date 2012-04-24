绿色和平组织称立顿茶包含违禁农药残留

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月24日电---绿色和平组织周二表示，该组织进行的调查发现，中国市场销售的立顿茶包含有一定程度的农药残留物，但联合利华表示其产品是安全且符合标准的。
绿色和平组织在声明中表示，该组织3月在北京的两家商店随机购买了几盒“立顿”牌茶包，并将这些样本送往独立的第三方实验室进行农药残留物检测。
该组织称：“检测结果显示，四种样本均含有超过欧盟农药残留最高标准的农药，而三种样本含有欧盟尚未批准使用的农药。”
“有些样本含有中国农业部禁止在茶树上使用的农药。”
绿色和平组织指出其中一种欧盟禁用的农药——联苯菊酯。
立顿在其官方微博的声明中称，立顿茶系列饮品是安全的。
“作为负责任的跨国公司，联合利华中国一贯坚持高质量、保护消费者权益。我们生产的立顿茶系列饮品完全符合我国国家标准中关于农药残留的规定，是安全和合格的产品。”联合利华在微博（weibo.com/unilevercn）中写道。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。