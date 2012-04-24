绿色和平组织称立顿茶包含违禁农药残留

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京4月24日电---绿色和平组织周二表示，该组织进行的调查发现，中国市场销售的立顿茶包含有一定程度的农药残留物，但联合利华表示其产品是安全且符合标准的。

绿色和平组织在声明中表示，该组织3月在北京的两家商店随机购买了几盒“立顿”牌茶包，并将这些样本送往独立的第三方实验室进行农药残留物检测。

该组织称：“检测结果显示，四种样本均含有超过欧盟农药残留最高标准的农药，而三种样本含有欧盟尚未批准使用的农药。”

“有些样本含有中国农业部禁止在茶树上使用的农药。”

绿色和平组织指出其中一种欧盟禁用的农药——联苯菊酯。

立顿在其官方微博的声明中称，立顿茶系列饮品是安全的。

“作为负责任的跨国公司，联合利华中国一贯坚持高质量、保护消费者权益。我们生产的立顿茶系列饮品完全符合我国国家标准中关于农药残留的规定，是安全和合格的产品。”联合利华在微博（weibo.com/unilevercn）中写道。（完）