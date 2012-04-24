〔北京车展〕豪华车品牌瞄准中国市场,但未来或喜忧参半

更新版 1-中国央行：防止资金脱实向虚及不合理加杠杆，实施好稳健中性货币政策
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京4月24日电---中国对奥迪和宝马等豪华车似乎有着永无止境的需求，全球豪华汽车品牌争相涌入力求分一杯羹，但在野心勃勃的销售预测背后，已有迹象显示中国豪华车市场也将面临难题。
无论是通用汽车(GM.N)的凯迪拉克还是德系的宝马汽车(BMWG.DE)、梅赛德斯-奔驰，高端汽车品牌都试图在华克服美国市场增长不足、欧洲市场销售下滑的趋势，促使豪华车品牌获得增长或生存下来。
乐观气氛充斥周一开幕的北京国际车展。
通用汽车执行长阿克森(Dan Akerson)表示：“成功的全球汽车企业必须拥有具有世界竞争力的豪华车品牌，并在包括中国的全球市场赢得成功。”
丰田汽车公司(7203.T)表示，公司正试图为旗下高端车品牌雷克萨斯注入更多活力。丰田在此次车展上推出了“更适合中国消费者的”入门级雷克萨斯ES250。相比ES350车型，前者装配的发动机排量较小，因此更加节能。
为满足中国消费者的特定口味，ES250的后座被设计得更大更舒服。雷克萨斯高管表示，该品牌今年计划将零售店数量从现有的86家增加到100家。
通用汽车预计，到2015年或2016年，凯迪拉克在中国的销量将赶上美国市场。宝马预计2012年在华销量将实现两位数增长。
阿克森周一对记者表示，到今年年底，通用在中国的经销商将从目前的2,900家扩展至3,500家。他还表示，凯迪拉克去年在华销量增长了73%。
但随着整体汽车市场去年开始丧失增长动力，高端汽车品牌的强劲销售增长也在明显下滑。戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche表示，中国的豪华车市场今年应增长15-20%。这比2011年明显下滑，根据LMC Automotive的统计，去年中国豪华车销量增长近40%，达到了959,980辆。
**销售刺激**
里昂证券驻北京分析师Scott Laprise依然不看好中国的豪华车市场，警告称，一些豪华车品牌或不得不寻求销售激励手段维持销量，而此举将侵蚀各品牌的利润。他去年8月调降了中国豪华车行业的评级。
Laprise表示：“我的想法很简单，因整体车市去年全年放缓，豪华车也不例外。就是这样。豪华车需要更长时间才能感受到这种影响，当常规汽车市场最终陷落时，豪华车势必也将陷落。这只是时间问题。”
但全球豪华车企业高管则希望，豪华车相对缓慢的增长只是短期现象。
中升集团控股有限公司(0881.HK)董事长黄毅上周在纽约接受路透采访时表示，该公司认为，部分归因于高端汽车品牌在中国相对较低的渗透度，中国的豪华车产业拥有更快的增长空间。中升集团是一家汽车经销商。
根据中升集团汇总的数据，中国的豪华车销量去年仅占整体汽车销量的7.5%，而美国的豪华车销量占全国总汽车销量的近12%。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透上海2月18日 - 中国央行周五晚间发布2016年四季度货币政策执行报告表示，下一阶段将实施好稳健中性的货币政策，更好地平衡稳增长、调结构、抑泡沫和防风险之间的关系，为供给侧结构性改革营造适宜的货币金融环境，并综合运用价、量工具和宏观审慎政策加强预调微调，调节好货币闸门，保持流动性基本稳定。
路透上海2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，防止资产价格泡沫离不开宏观审慎政策和货币政策的配合，需更好地发挥“货币政策+宏观审慎政策”双支柱政策框架的作用。
路透北京2月18日 - 中国央行2016年四季度货币政策执行报告中的专栏文章称，下一阶段，应继续实施稳健中性的货币政策，同时继续加快推进经济结构调整和改革，激发内生增长活力，促进经济更加平衡和可持续增长。