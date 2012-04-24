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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 17:52 BJT

〔中港股市〕宽幅震荡后沪指近收平,银行股扶助恒指上涨

路透香港4月24日电---香港股市周二交投震荡,终场脱离低点收高,受助于大型中资银行股提振.此前北京银行(601169.SS)公布优于预期的业绩.

银行股亦帮助沪指宽幅震荡后收近平盘.沪综指.SSEC今日最高上涨1.1%,最低下跌1.6%.

香港恒生指数.HSI收高0.3%,恒生国企指数.HSCE小幅收高0.1%.成交为四个交易日来首次攀升,但仍较均值成交量低6%.

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