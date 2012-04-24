〔中港股市〕宽幅震荡后沪指近收平,银行股扶助恒指上涨

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港4月24日电---香港股市周二交投震荡,终场脱离低点收高,受助于大型中资银行股提振.此前北京银行(601169.SS)公布优于预期的业绩.
银行股亦帮助沪指宽幅震荡后收近平盘.沪综指.SSEC今日最高上涨1.1%,最低下跌1.6%.
香港恒生指数.HSI收高0.3%,恒生国企指数.HSCE小幅收高0.1%.成交为四个交易日来首次攀升,但仍较均值成交量低6%.
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以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路
路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。