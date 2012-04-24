〔企业并购〕三井住友金融集团拟收购中邮创业基金24%的股权--消息

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透东京4月24日电---两位知情人士表示,三井住友金融集团(8316.T)将以大约1.25亿美元的价格收购中国一家中型资产管理公司24%的股权.这将是该集团首度涉足中国资产管理市场.三井住友金融集团是以资产计日本第三大银行.
目前外国资产管理机构预计中国经济将强劲增长,长期来看,中国中产阶级的增长将提振对资产管理服务的需求.然而,中国共同基金产业去年因股市下挫而萎缩12%.
消息人士表示,三井住友金融集团旗下核心部门三井住友银行将收购北京长安投资集团所持中邮创业基金管理有限公司的股票.长安投资集团是中邮创业基金第三大也是最小的股东.
这两位知情人士补充道,是项交易已获得监管机构的批准.
中邮基金成立于2006年,首创证券和中国邮政集团公司为主要股东.(完)
--编译 兰秀娟;审校 李爽
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路透2月17日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币2月17日(周五)走势纵览。