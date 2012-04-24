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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 20:41 BJT

〔表格〕加拿大2月零售销售较前月下降0.2%,1月修正后为上升0.2%

路透4月24日电---加拿大统计局周二公布,加拿大2月零售销售较前月下降0.2%,1月修正后为上升0.2%.加拿大2月扣除汽车的零售销售较前月增长0.5%

(百分比变动) 2月 2月 1月(修正值) 1月(前值)

月率 年率 月率 月率

整体 -0.2 +4.1 +0.2 +0.5

扣除汽车/零部件 +0.5 +2.6 -0.8 -0.5

注:数据经过季节性调整.

路透调查的分析师此前预估,2月零售销售与前月持平,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)

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--编译 王洋;审校 吴云凌

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