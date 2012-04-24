〔表格〕加拿大2月零售销售较前月下降0.2%,1月修正后为上升0.2%

中日贸易：中国罕见地同日方洽商出售一小批玉米给三菱商事--消息
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
路透4月24日电---加拿大统计局周二公布,加拿大2月零售销售较前月下降0.2%,1月修正后为上升0.2%.加拿大2月扣除汽车的零售销售较前月增长0.5%
(百分比变动) 2月 2月 1月(修正值) 1月(前值)
月率 年率 月率 月率
整体 -0.2 +4.1 +0.2 +0.5
扣除汽车/零部件 +0.5 +2.6 -0.8 -0.5
注:数据经过季节性调整.
路透调查的分析师此前预估,2月零售销售与前月持平,扣除汽车的零售销售较上月上升0.4%.(完)
浏览加拿大国数据相关新闻,请点选[ECI-CA-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
浏览主要国家经济指标背景介绍,请点选[CFACT-ECI]
--编译 王洋;审校 吴云凌
路透北京/芝加哥2月17日 - 两位消息人士周五称，中国粮油食品进出口(集团)有限公司(COFCO)正在洽谈，向日本贸易公司三菱商事出售一小批玉米船货。对于中国来说，向国外出售谷物十分罕见。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 郑茵 审校 李春喜)
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价： 公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量 中国 阿里巴巴 100.52 -0.30 -0.30 1469339 京东 29.85 -0.38 -1.26 7080140 新浪 75.62 -0.76 -1.00 953604 搜狐 39.35 +0.10 +0.25 386599 网易 297.25 -1.48 -0.50 1960172 百度 185.17 +0.23 +0.12 1623035 台湾 台湾积体电路