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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 17:57 BJT

〔北京车展〕中国今年汽车销量料达1,950-2,000万辆--通用汽车中国高管

路透北京4月24日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周二表示,预计今年中国汽车销量将达到1,950-2,000万辆,从2011年的1,850万辆上升.

甘文维是在北京车展上对记者发表上述评论的.

根据中国汽车工业协会数据,甘文维的预期显示今年中国汽车总量将增加5.4-8.1%,增幅高于去年的2.5%,但较近几年的年度增幅大幅下降.(完)

--编译 杜明霞;审校 张荻

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