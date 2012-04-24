〔北京车展〕中国今年汽车销量料达1,950-2,000万辆--通用汽车中国高管

路透北京4月24日电---通用汽车(GM.N)中国公司总裁暨总经理甘文维(Kevin Wale)周二表示,预计今年中国汽车销量将达到1,950-2,000万辆,从2011年的1,850万辆上升.

甘文维是在北京车展上对记者发表上述评论的.