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货币新闻 | 2012年 4月 24日 星期二 21:09 BJT

〔美国数据〕2月标准普尔/Case-Shiller房价指数较上月上升0.2%

路透纽约4月24日电---周二公布的一份备受关注的调查报告显示,2月美国独栋房屋价格10个月来首次上涨,表明房市正开始企稳,这是一个鼓舞人心的信号.

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