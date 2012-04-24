《企业看点》--4月24日财务活动报导摘要(更新版)

(新增Rosneft和Dexia消息)

路透班加罗尔4月24日电---以下为其它媒体周二对于企业财务相关活动的报导摘要:

* Kommersant日报报导称,俄罗斯最大的石油生产商Rosneft(ROSN.MM)正和意大利石油生产商埃尼集团(Eni)(ENI.MI)就合作开发黑海Val Shatskogo油田进行协商.[ID:nL5E8FO0CR]

* Witschaftsblatt报纸援引未具名消息人士报导称,法国-比利时金融服务集团Dexia(DEXI.BR)正在对抗奥地利国有坏帐银行KA Finanz削减股本一事.[ID:nL5E8FO0L5]

* 读卖新闻引述未具名消息来源称,东京电力已接受由政府收购其多数股权,以换取1万亿(兆)日圆公共资金的提议.[ID:nL3E8FN9HI]

* 彭博新闻周一报导称,瑞士食品集团雀巢NESN.VX以119亿美元从辉瑞(PFE.N)购得婴儿食品业务后,可能出售其中约10-15%权益,以符合反垄断法规的要求.[ID:nSB1506088]

* 日本每日新闻周二报导,东芝(6502.T)退出竞购破产企业尔必达记忆体.[ID:nSB1505936][ID:nST0451486]

* 加拿大环球邮报周一报导,一名突尼西亚商人宣称其被拒于SNC-Lavalin Group(SNC.TO)在突尼西亚最大的建案,是因他不愿贿赂该公司在北非的高阶主管.[ID:nL2E8FN4B6]

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)