(重温稿)〔台湾货币市场〕短率缓步升破0.50%,预期近周末进一步走升压力大

* 央行再调升委托代收利率0.3基点至0.486%

* 预期近周末利率走升压力升高

记者 高洁如

路透台北4月24日电---台湾银行间短期利率周二再微升,受到央行缓步调升隔夜拆款利率的影响,隔拆利率小幅走高并且升破0.50%的关卡.由于时序已入月底,预期近周末利率将有进一步走升的压力.

部分交易人士认为,上日的银行当日准备数字增至380亿台币,大大的纾缓了市场的紧张气氛.不过也可能积数一下子就回补不少,央行认为市场资金压力不大,因此也请相关的公营银行在市场转为"积极"的收入隔夜资金.目前这让游资趋少,但尚不致造成利率推升的结果.

不过,时序渐近周末,货市交易员认为,资金需求上升之下,预期短率可能因此而升高.

"外商银行之间有些分配不均,有的是上午没有钱,下午会一下子多出来,"一大型民营银行人士称.

央行今日继续调升委托银行代收隔夜资金利率0.3基点至0.486%,自3月26日以来累计已调升9.4基点.

隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=收报0.500%,上日在0.497%;区间在0.378-0.71%,上日在0.376-0.700%.

一周(2-7天)拆款区间在0.49-0.73%,上日区间在0.483-0.73%.

**短票成交利率仍持稳**

短票方面,票券商人士指出,今日缺口仍小,因此利率区间仍然止稳.

"我看要到周四或周五,利率才会上来,"前述票券商人士说.

此外,他也表示,由于周四以后的发票量大约是一般日子的一倍,因此估计届时资金需求转盛,不排除票券商在利率上做退让以弥平缺口.但他也认为,近期拆款市场的利率不动如山,预料届时如果拆款利率没有及时跟进往上,则短票利率的升幅也将非常有限.

今日银行间30天短票主要成交利率在0.84-0.85%,大型公营银行的成交利率为0.86%.皆与上日相同.

央行今日存单到期2,054.5亿,发行金额2,411亿台币.[TW/MMTCN]

累计本周存单到期金额为1兆(万亿)250.5亿台币,本周余日到期情况分别为周三1,041亿,周四2,515亿以及周五1,216亿台币.紧缩因子则为周五的400亿台币公债交割.

拆款中心资料PIBC显示,周二当日超额准备为279亿台币;累计超额准备为负414亿台币,加计前期1%的超额准备为494亿台币.

**RP利率持平**

债市同业附买回(RP)利率大致平稳,但高档似有松动迹象,受到72亿台币的台电公司债交割影响,见部份寿险自市场抽离资金,各家机构对市况感受不一.

资金调度人士表示,虽见部份投信赎回资金,却也不至于没有余钱供应市场,不乏见到部分投信于场上寻券,惟以收益率较高的公司债为优先考量,承作公债RP若有缺口,则需多打几通电话,抑或等待尾盘余钱回流才能打平.

今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,少数高见0.75%,高档成交似有上移的现象.

交易商统计,本周紧缩因子另有:周五101/2R期公债交割,金额为400亿台币.(完)