伊朗称其石油系统成功抵御黑客入侵

港报财经评论：腾讯中国移动，业绩应无惊喜--经济日报2月23日
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透迪拜4月24日电---伊朗石油部周二称，其IT系统疑遭网络黑客袭击，并未出现持续破坏，但专家需要两三天进行调查，分析该病毒的影响。
病毒于周日晚入侵伊朗石油部及国家石油公司网络通讯系统，促使伊朗被迫中断与哈尔克岛（Kharg Island）控制系统的连接。哈尔克岛负责伊朗绝大多数原油出口及一些石油设施。
伊朗石油部民防组负责人Hamdullah Mohammadnejad称：“幸运地是，由于我们的专家迅速采取行动，该部电脑数据并未受到持续攻击。”
伊朗官方媒体伊斯兰共和国通讯社（IRNA）援引该负责人的说法称，正在辨识问题原因，解决上述问题需耗时两到三天。
“所有与石油部有关的部门都会对数据进行每日和长期备份。万一数据在不同程度上受损，备份数据都可以派上用场。”
伊朗石油部设立了应急部门，切断了总部、国家石油公司和石油终端的IT系统连接，但表示所有运行正常。一名行业消息人士称，哈尔克岛周二继续装载石油。
伊斯兰共和国通讯社稍早援引一名部级高官的话称：“幸运地是，我们国际售油部并未受到影响。并没有出现恐慌，但该事件表明，我们的安全系统存在不足。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
滙丰业绩不济，原担心拖累大市，但本港地产股及中资股动力仍强，港股昨又回复升势。恒指昨收报24201，升1%；国指收报10537，升1.2%，大市成交额回升至925亿元。
恒指周二藉滙控（00005）业绩失准而调整，昨天收复失地，全日升238点，收报24201点；大市成交额925亿元。中港房地产股表现亮丽、腾讯（00700）创本月收市高位215元、「大笨象」喘定，大市全日有1100只股份录得升幅，总之大有大炒， 细有细炒。不过，要小心牛市头上一把刀。
路透上海2月23日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周四较上日微升0.07%至94.06；SDR篮子指数微升至95.97，BIS篮子指数微升至95.34 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.82%，SDR篮子指数升0.49%，BIS指数跌0.94% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货 今日中间 较上日升贬点 币 价 数 人民币 6.8695 135 欧元 7.2543 4 日圆 6.0632 -66 港元 0.8852 17.1 英镑 8.5618