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亚洲 | 2012年 4月 24日 星期二 18:22 BJT

〔亚洲橡胶〕4月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透4月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周二晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 288.6 12 - -

* 6月 293.4 139 294.3 5

* 7月 297.2 164 - 2

* 8月 300.8 336 302.7 15

* 9月 303.3 4237 304.9 385

*10月 305.1 3548 306.9 506

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 李爽;审校 隋芬

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